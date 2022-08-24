Об этом сообщает Еспресо.TV.

Новый сезон в премьер-лиге открылся вчера, 23 августа, в 13:00 в Киеве на НСК "Олимпийский" игрой между "Шахтером" и "Металлистом 1925".

Во вторник также играли "Заря" - "Ворскла", "Черноморец" - "Верес" и "Колос" - "Кривбасс".

В условиях военного положения футбольные матчи проходят без зрителей на трибунах. Во время воздушной тревоги игры будут останавливать, а команды будут отправляться в укрытие.

Сегодня, 24 августа, был сыгран только один матч. Львовский "Рух" дома принимал харьковский "Металлист" и проиграл 1:2. Встречу трижды останавливали из-за воздушной тревоги. Матч начался в 15:00, а закончился в 19:27.

Матчи "Минай" – "Львов", "Ингулец" – "Динамо" и "Днепр-1" – "Александрия" были перенесены.

Таблица УПЛ после 1-го тура:

Результаты всех матчей 1-го тура УПЛ:

"Шахтер" - "Металлист 1925" 0:0

"Заря" - "Ворскла" 3:1

Голы: Назарина, 7 (пен.), Безбородько, 30, 53 – Олейник, 73 (пен.)

"Черноморец" - "Верес" 0:1

Гол: Клец, 22

"Колос" - "Кривбасс" 1:0

Гол: Гончаренко, 36

24 августа

"Рух" - "Металлист" 1:2

Голы : Климчук, 41 - Подлепенец, 37, Прядун, 66

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