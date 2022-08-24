УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины по футболу после 1-го тура
После 1-го тура лидером чемпионата Украины по футболу является луганская "Заря"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Новый сезон в премьер-лиге открылся вчера, 23 августа, в 13:00 в Киеве на НСК "Олимпийский" игрой между "Шахтером" и "Металлистом 1925".
Во вторник также играли "Заря" - "Ворскла", "Черноморец" - "Верес" и "Колос" - "Кривбасс".
В условиях военного положения футбольные матчи проходят без зрителей на трибунах. Во время воздушной тревоги игры будут останавливать, а команды будут отправляться в укрытие.
Сегодня, 24 августа, был сыгран только один матч. Львовский "Рух" дома принимал харьковский "Металлист" и проиграл 1:2. Встречу трижды останавливали из-за воздушной тревоги. Матч начался в 15:00, а закончился в 19:27.
Матчи "Минай" – "Львов", "Ингулец" – "Динамо" и "Днепр-1" – "Александрия" были перенесены.
Таблица УПЛ после 1-го тура:
Результаты всех матчей 1-го тура УПЛ:
"Шахтер" - "Металлист 1925" 0:0
"Заря" - "Ворскла" 3:1
Голы: Назарина, 7 (пен.), Безбородько, 30, 53 – Олейник, 73 (пен.)
"Черноморец" - "Верес" 0:1
Гол: Клец, 22
"Колос" - "Кривбасс" 1:0
Гол: Гончаренко, 36
24 августа
"Рух" - "Металлист" 1:2
Голы : Климчук, 41 - Подлепенец, 37, Прядун, 66
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