УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед зимним перерывом
На зимний перерыв в чемпионате Украины лидером ушел "Шахтер", опережающий "Динамо" на 2 очка
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В последнем перед зимним перерывом туре Премьер-лиги "Шахтер" победил "Александрию" - 2:1. "Динамо" не смогло обыграть на своем поле "Зарю" - 1:1.
"Горняки" набрали 47 очков и завершили 2021 год на первой позиции. Киевляне отстают от лидера на 2 пункта.
Чемпионат Украины возобновится после перерыва 26 февраля 2022 года.
- Напомним, 11 декабря "Шахтер" обыграл в гостях "Александрию" и оторвался от "Динамо" .
- 12 декабря "Динамо" сыграло в Киеве вничью с "Зарей" и ушло на зимний перерыв на втором месте
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