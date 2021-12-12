УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед зимним перерывом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В последнем перед зимним перерывом туре Премьер-лиги "Шахтер" победил "Александрию" - 2:1. "Динамо" не смогло обыграть на своем поле "Зарю" - 1:1.

"Горняки" набрали 47 очков и завершили 2021 год на первой позиции. Киевляне отстают от лидера на 2 пункта.

Чемпионат Украины возобновится после перерыва 26 февраля 2022 года.





Напомним, 11 декабря "Шахтер" обыграл в гостях "Александрию" и оторвался от "Динамо" .

12 декабря "Динамо" сыграло в Киеве вничью с "Зарей" и ушло на зимний перерыв на втором месте

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