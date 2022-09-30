Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 4-м туре премьер-лиги "Шахтер" победил "Черноморец" – 2:1, а "Колос" одолел "Металлист" – 1:0. Обе команды набрали по 10 очков, но по дополнительным показателям первое место занимает клуб из Ковалевки в Киевской области.

Вслед за ними расположились "Днепр-1", "Заря" и "Верес", у которых по 9 пунктов. "Динамо" имеет 3 балла и идет 12-м.

Инфографика: УПЛ

11 сентября "Динамо" обыграло "Львов" и одержало первую в новом сезоне победу в УПЛ.

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