Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лидируют в УПЛ "Днепр-1" и донецкий "Шахтер", набравшие по 19 баллов. Обе команды сыграли по 7 матчей. Следом идет ривненский "Верес" - 14 очков.

По 13 баллов набрали "Металлист", "Заря" и "Александрия".

"Динамо" сыграло 6 матчей и имеет в активе всего 8 очков.

Результаты всех матчей 8-го тура:

18 октября

"Львов" - "Верес" 1:3

Голы: Бугай, 14 – Гайдучик, 17, Вовченко, 67, Шарай, 69

"Александрия" - "Кривбасс" 2:0

Голы : Хомченовский, 7, Третьяков, 61

Удаление : Дячук, 74 - Волошин, 81

"Черноморец" - "Заря" 0:4

Голы : Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 44, Шахов, 86

19 октября

"Ворскла" - "Рух" 0:1

Голы: Довгый, 28

"Днепр-1" - "Ингулец" 2:2

Голы : Адамюк, 45+1, Пихаленок, 68 - Смоляков, 55, 66

"Металлист 1925" - "Минай" 0:1

Гол: Твердохлеб, 70

"Шахтер" - "Колос" 3:0

Голы: Мудрык, 8, 56, Тейлор, 46

Матч "Динамо" - "Металлист" перенесен

В воскресенье 16 октября во Львове "Шахтер" обыграл "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb