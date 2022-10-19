УПЛ: как выглядит таблица после 8-го тура чемпионата Украины по футболу
В среду, 19 октября, были сыграны финальные матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лидируют в УПЛ "Днепр-1" и донецкий "Шахтер", набравшие по 19 баллов. Обе команды сыграли по 7 матчей. Следом идет ривненский "Верес" - 14 очков.
По 13 баллов набрали "Металлист", "Заря" и "Александрия".
"Динамо" сыграло 6 матчей и имеет в активе всего 8 очков.
Результаты всех матчей 8-го тура:
18 октября
"Львов" - "Верес" 1:3
Голы: Бугай, 14 – Гайдучик, 17, Вовченко, 67, Шарай, 69
"Александрия" - "Кривбасс" 2:0
Голы : Хомченовский, 7, Третьяков, 61
Удаление : Дячук, 74 - Волошин, 81
"Черноморец" - "Заря" 0:4
Голы : Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 44, Шахов, 86
19 октября
"Ворскла" - "Рух" 0:1
Голы: Довгый, 28
"Днепр-1" - "Ингулец" 2:2
Голы : Адамюк, 45+1, Пихаленок, 68 - Смоляков, 55, 66
"Металлист 1925" - "Минай" 0:1
Гол: Твердохлеб, 70
"Шахтер" - "Колос" 3:0
Голы: Мудрык, 8, 56, Тейлор, 46
Матч "Динамо" - "Металлист" перенесен
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В воскресенье 16 октября во Львове "Шахтер" обыграл "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу
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