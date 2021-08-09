УПЛ: как выглядит таблица после 3-го тура чемпионата Украины по футболу
После третьего тура УПЛ "Шахтер" и "Динамо" не идут в зоне Лиги чемпионов, а таблицу возглавляет "Десна"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После победы над "Ингульцом" "Десна" единолично возглавила турнирную таблицу УПЛ. После третьего тура у черниговцев 9 очков. Команда забила 7 голов, а пропустила лишь один.
Второе-третье место делят "Ворскла" и "Днепр-1" ву которых по 7 очков и ни одного проигранного матча.
"Шахтер" после сенсационного поражения "Александрии" (1:2) занимает лишь седьмую позицию и имеет 6 очков. "Динамо" идет пятым, у них тоже 6 очков, но только два сыгранных матча.
"Ингулец" и "Черноморец" расположились на последнем месте, у них по 0 очков и 9 пропущенных мячей.
- 6 августа в третьем туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил одесский "Черноморец".
- 9 августа в заключительном матче 3-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Ингулец" из пгт Петрово.
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