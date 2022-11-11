Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 12 тура в турнирной таблице УПЛ лидирует СК "Днепр-1". За 11 матчей команда Кучера набрала 31 балл и ни разу не проиграла. Следом идет "Шахтер". У "горняков" 10 сыгранных встреч и 26 очков.

Третья позиция у луганской "Зари" (22 балла и 11 матчей). "Александрия" – четвертая (20/10).

Киевское "Динамо" идет пятым, 19 очков.

Последнюю позицию с 6 очками занимает одесский "Черноморец".

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