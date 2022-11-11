УПЛ: как выглядит таблица после 12-го тура чемпионата Украины по футболу
В четверг, 10 ноября, были сыграны заключительные матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 12 тура в турнирной таблице УПЛ лидирует СК "Днепр-1". За 11 матчей команда Кучера набрала 31 балл и ни разу не проиграла. Следом идет "Шахтер". У "горняков" 10 сыгранных встреч и 26 очков.
Третья позиция у луганской "Зари" (22 балла и 11 матчей). "Александрия" – четвертая (20/10).
Киевское "Динамо" идет пятым, 19 очков.
Последнюю позицию с 6 очками занимает одесский "Черноморец".
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