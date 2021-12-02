УПЛ: как выглядит таблица перед стартом 17-го тура чемпионата Украины по футболу
Завтра, 3 декабря, будет сыгран первый матч 17-го тура УПЛ, где "Шахтер" сыграет против "Львова"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
После 16 матчей лидерами турнирной таблицы УПЛ продолжают быть "Динамо" и "Шахтер". У команд по 41 набранному баллу. Киевляне выше разницы забитых-пропущенных голов.
"Заря" после победы над "Александрией" перегнала "Ворсклу", у которой 31 очко, и поднялась на четвертую позицию. Луганчане отстают от СК "Днепр-1" на 2 балла, у луганцев 32 пункта.
На последней позиции разместился "Мариуполь". В активе азовцев всего 7 очков. Предпоследний – "Минай", 10 набранных баллов. Закарпатский клуб делит это место с "Ингульцем", у которого один матч в запасе.
3 декабря "Шахтер" сыграет против "Львова" в стартовом матче 17 тура УПЛ. Начало в 17.00.
- 26 ноября в первом матче 16 тура чемпионата Украины по футболу "Львов" минимально победил "Мариуполь".
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