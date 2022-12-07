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УПЛ: как выглядит таблица чемпионата Украины по футболу перед зимним перерывом

7 декабря, 2022 среда
21:09
Спорт

В среду, 7 декабря, был сыгран последний матч чемпионата Украины по футболу перед зимним перерывом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лидером УПЛ является СК "Днепр-1", сыгравший 14 матчей и набравший 35 очков. "Шахтер" – второй. У "горняков" 30 баллов за 13 поединков.

"Динамо" занимает третье место. У киевлян также 30 очков, но 15 сыгранных матчей. Следом идет "Заря" (28 очков) и "Александрия" (24 балла).

В зоне вылета находятся "Львов" (9 очков) и "Черноморец" (11).

Чемпионат Украины по футболу будет восстановлен в начале марта. Базовый день – 4 марта.

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