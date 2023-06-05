Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" набрал 72 очка и досрочно завоевал золотые медали. "Днепр-1" с 67 пунктами финишировал вторым и опередил "Зарю", у которой также 67 баллов, благодаря преимуществу в личных встречах (1:2, 3:0). "Динамо" с 60 очками финишировали четвертым.

"Металлист" (22 пункта) и "Львов" (13) вылетели в первую лигу. "Верес" (31) и "Ингулец" (31) сыграют в переходных матчах за сохранение места в премьер-лиге с третьей и четвертой командами первой лиги - запорожским МФК "Металлург" и черкасским ЛНЗ.

Напрямую в УПЛ вышли киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье", выигравшие соревнования в первой лиге.

"Шахтер" стал чемпионом Украины в 14-е. "Днипро-1" выиграл серебро впервые в истории. Для "Зари" бронза УПЛ оказалась четвертой.

"Динамо" под руководством Мирчи Луческу, которого в конце сезона из-за операции румына в роли и.о. главного тренера заменил Александр Шовковский, только во второй раз в своей истории осталось без медалей чемпионата Украины. Впервые это произошло в 2014 году, когда команду возглавлял Олег Блохин. Киевляне являются 16-кратными обладателями чемпионского титула УПЛ. Они также 12 раз брали серебро и 1 – бронзу.

Инфографика: upl.ua