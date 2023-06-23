УПЛ: Как выглядит итоговая таблица чемпионата Украины после техпоражения "Зари" в матче с "Минаем"
В четверг, 22 июня, КДК Украинской ассоциации футбола засчитал луганской "Заре" техническое поражение в матче 30-го тура УПЛ против "Миная"
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
"Зари" засчитали техническое поражение 0:3 в матче с "Минаем" из-за нарушений: на 76-й минуте на поле вышел Дмитрий Мышнев, который не был внесен в рапорт арбитра.
После решения КДК – "Минай" поднялся в итоговой турнирной таблице УПЛ с 10 на 8 место. "Заря" осталась третьей.
- 5 июня в Украине сыграли последний тур Премьер-лиги.
-
"Шахтер" набрал 72 очка и досрочно завоевал золотые медали. "Днепр-1" с 67 пунктами финишировал вторым и опередил "Зарю".
-
"Металлист" (22 пункта) и "Львов" (13) вылетели в первую лигу.
-
Напрямую в УПЛ вышли киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье", выигравшие соревнования в первой лиге.
-
По результатам стыковых матчей, "Ингулец" и запорожский МФК "Металлург" сыграют в следующем сезоне в первой лиге, а "Верес" и "ЛНЗ Черкассы" в УПЛ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное