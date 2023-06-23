УПЛ: Как выглядит итоговая таблица чемпионата Украины после техпоражения "Зари" в матче с "Минаем"

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

"Зари" засчитали техническое поражение 0:3 в матче с "Минаем" из-за нарушений: на 76-й минуте на поле вышел Дмитрий Мышнев, который не был внесен в рапорт арбитра.

После решения КДК – "Минай" поднялся в итоговой турнирной таблице УПЛ с 10 на 8 место. "Заря" осталась третьей.