УПЛ: как выглядит чемпионская гонка после матчей 24 мая
В среду, 24 мая, были сыграны два сверхважных матча в чемпионской гонке УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Днепр-1" проиграл "Ворскле" 1:2, но с 64 очками остался на втором месте. Теперь команда Александра Кучера отстает от разгромившего "Зарю" "Шахтера" на 5 пунктов за 2 матча до конца чемпионата.
"Заря" занимает третью позицию и отстает от "Днепра-1" на 3 балла.
В следующем, 29 туре, УПЛ донецкий "Шахтер" сыграет против "Днепра-1". "Горнякам" достаточно даже закончить матч вничью, чтобы обеспечить себе чемпионство.
Матч "Шахтер" – "Днепр-1" пройдет 28 мая.
- В среду, 24 мая, в 28-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" проиграл "Ворскле" , "Шахтер" разгромил "Зарю", а "Динамо" победило "Колос"
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