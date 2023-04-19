Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Петровом Кировоградской области единственный гол на 15-й минуте с пенальти забил Максим Ковалев.

"Ингулец" победил "Рух" со счетом 1:0, набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице премьер-лиги девятое место. Львовяне с 19 баллами идут 15-ми.

Чемпион Украины

Матч 10-го тура

19 апреля

"Ингулец" - "Рух" 1:0

Гол: Ковалев, 15 (пен.)

Удаление: Соломон-Отабор, 90 ("Рух")