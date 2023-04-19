УПЛ: "Ингулец" победил "Рух" в чемпионате Украины по футболу
19 апреля в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Украины "Ингулец" обыграл на своем поле "Рух"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Петровом Кировоградской области единственный гол на 15-й минуте с пенальти забил Максим Ковалев.
"Ингулец" победил "Рух" со счетом 1:0, набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице премьер-лиги девятое место. Львовяне с 19 баллами идут 15-ми.
Чемпион Украины
Матч 10-го тура
19 апреля
"Ингулец" - "Рух" 1:0
Гол: Ковалев, 15 (пен.)
Удаление: Соломон-Отабор, 90 ("Рух")
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