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УПЛ: "Ингулец" победил "Минай", результаты и расписание других матчей 19-го тура

1 апреля, 2023 суббота
13:56
Спорт

1 апреля в 19-м туре чемпионата Украины по футболу встречаются "Минай" - "Ингулец", "Металлист" - "Колос", "Верес" - "Кривбасс" и "Александрия" - "Ворскла"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионат Украины

19-й тур

1 апреля

"Минай" - "Ингулец" 1:2

Голы : Кравчук, 21 - Мельник, 84 (авт.), Ковалев, 90+5 (пен.)

13:00 "Металлист" – "Колос"

14:00 "Верес" - "Кривбасс"

15:00 "Александрия" - "Ворскла"

2 апреля

13:00 "Львов" – "Динамо"

14:00 "Металлист 1925" – "Днепр-1"

15:00 "Заря" - "Рух"

15:00 "Черноморец" – "Шахтер"

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