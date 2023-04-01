УПЛ: "Ингулец" победил "Минай", результаты и расписание других матчей 19-го тура
1 апреля в 19-м туре чемпионата Украины по футболу встречаются "Минай" - "Ингулец", "Металлист" - "Колос", "Верес" - "Кривбасс" и "Александрия" - "Ворскла"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины
19-й тур
1 апреля
"Минай" - "Ингулец" 1:2
Голы : Кравчук, 21 - Мельник, 84 (авт.), Ковалев, 90+5 (пен.)
13:00 "Металлист" – "Колос"
14:00 "Верес" - "Кривбасс"
15:00 "Александрия" - "Ворскла"
2 апреля
13:00 "Львов" – "Динамо"
14:00 "Металлист 1925" – "Днепр-1"
15:00 "Заря" - "Рух"
15:00 "Черноморец" – "Шахтер"
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