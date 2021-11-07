УПЛ: Герой Евро-2020 Довбик принес "Днепру-1" победу над "Ингульцем"
В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил в гостях "Ингулец" благодаря голу Артема Довбика
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Кропивницком "Днепр-1" на 26-й минуте вывел вперед Артем Довбык. Его гол в итоге оказался победным. "Ингулец" с 34-й минуты играл в меньшинстве после удаления Михаила Шишки.
"Днепр-1" победил "Ингулец" 1:0, набрал 28 очков и вышел на четвертое место. "Ингулец" с 9 баллами - 14-й.
На Евро-2020 гол Артема Довбыка в конце овертайма против Швеции вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.
Чемпионат Украины
14-й тур
7 ноября
"Ингулец" - "Днепр-1" 0:1
Гол : Довбык, 26
Удаление : Шишка, 34 ("Ингулец")
- Напомним, 5 ноября в стартовом матче 14-го тура "Александрия" победила "Металлист 1925" .
- 6 ноября "Мариуполь" переиграл в гостях "Минай" .
- Также в субботу "Ворскла" в Киеве в меньшинстве обыграла "Динамо" .
- В самом результативном матче тура "Черноморец" во Львове обыграл "Рух" со счетом 4:3.
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