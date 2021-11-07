УПЛ: Герой Евро-2020 Довбик принес "Днепру-1" победу над "Ингульцем"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Кропивницком "Днепр-1" на 26-й минуте вывел вперед Артем Довбык. Его гол в итоге оказался победным. "Ингулец" с 34-й минуты играл в меньшинстве после удаления Михаила Шишки.

"Днепр-1" победил "Ингулец" 1:0, набрал 28 очков и вышел на четвертое место. "Ингулец" с 9 баллами - 14-й.



На Евро-2020 гол Артема Довбыка в конце овертайма против Швеции вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.

Чемпионат Украины

14-й тур

7 ноября

"Ингулец" - "Днепр-1" 0:1

Гол : Довбык, 26

Удаление : Шишка, 34 ("Ингулец")

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