УПЛ: Где и когда смотреть стартовые матчи чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Новый сезон в Премьер-лиге начнется 23 июля игрой между "Львовом" и "Мариуполем", которая начнется в 19:30 на "Арене Львов".

Остальные матчи 1-го тура чемпионата Украины состоятся 24, 25 и 26 июля, а встреча "Динамо" и "Мина" было перенесено на 11 августа.

Чемпионат Украины

1-й тур

23 июля

19:30 - "Львов" - "Мариуполь" - прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

24 июля

17:00 - "Верес" - "Колос" - "Футбол 2"

19:30 - "Шахтер" - "Ингулец" - "Футбол 2"

25 июля

17:00 - "Металлист 1925" - "Движение" - "Футбол 1"

19:30 - "Заря" - "Александрия" - УНИАН

19:30 - "Десна" - "Черноморец" - "Футбол 1"

26 июля

19:30 - "Ворскла" - "Днепр-1"