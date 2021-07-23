УПЛ: Где и когда смотреть стартовые матчи чемпионата Украины по футболу
В пятницу, 23 июля, матчем между "Львовом" и "Мариуполем" стартует новый чемпионат Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Новый сезон в Премьер-лиге начнется 23 июля игрой между "Львовом" и "Мариуполем", которая начнется в 19:30 на "Арене Львов".
Остальные матчи 1-го тура чемпионата Украины состоятся 24, 25 и 26 июля, а встреча "Динамо" и "Мина" было перенесено на 11 августа.
Чемпионат Украины
1-й тур
23 июля
19:30 - "Львов" - "Мариуполь" - прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
24 июля
17:00 - "Верес" - "Колос" - "Футбол 2"
19:30 - "Шахтер" - "Ингулец" - "Футбол 2"
25 июля
17:00 - "Металлист 1925" - "Движение" - "Футбол 1"
19:30 - "Заря" - "Александрия" - УНИАН
19:30 - "Десна" - "Черноморец" - "Футбол 1"
26 июля
19:30 - "Ворскла" - "Днепр-1"
- Напомним, 21 июля киевское"Динамо" арендовало одесскому "Черноморцу" 12 футболистов.
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