УПЛ: "Днепр-1" проиграл "Ворскле" и потерял важные очки в борьбе за чемпионство
24 мая в 28-м туре чемпионата Украины "Динпро-1" проиграл "Ворскли" и потерял важные очки в борьбе за золотую медаль чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ужгороде "Днепр-1" быстро вышел вперед благодаря голу Доминго Бланко на 3-й минуте. Еще до перерыва "Ворскла" ответила двумя мячами – Александра Скляра на 11-й минуте и Ибрагима Кане в компенсированное время.
"Днепр-1" проиграл "Ворскле" 1:2 и 64 очками остался на втором месте. Команда Александра Кучера отстает от "Шахтера" на 2 пункта и опережает третью команду УПЛ - "Зарю" - на 3 балла. "Шахтер" свой матч 28-го тура сыграет сегодня против "Зари" в 17:00.
"Ворскла" имеет 39 очков и идет в турнирной таблице шестой.
Чемпионат Украины
28-й тур
24 мая
"Днепр-1" - "Ворскла" 1:2
Голы : Бланко, 3 - Скляр, 11, Кане, 45+4
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