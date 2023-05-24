Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ужгороде "Днепр-1" быстро вышел вперед благодаря голу Доминго Бланко на 3-й минуте. Еще до перерыва "Ворскла" ответила двумя мячами – Александра Скляра на 11-й минуте и Ибрагима Кане в компенсированное время.

"Днепр-1" проиграл "Ворскле" 1:2 и 64 очками остался на втором месте. Команда Александра Кучера отстает от "Шахтера" на 2 пункта и опережает третью команду УПЛ - "Зарю" - на 3 балла. "Шахтер" свой матч 28-го тура сыграет сегодня против "Зари" в 17:00.

"Ворскла" имеет 39 очков и идет в турнирной таблице шестой.

Чемпионат Украины

28-й тур

24 мая

"Днепр-1" - "Ворскла" 1:2

Голы : Бланко, 3 - Скляр, 11, Кане, 45+4