УПЛ: "Динамо" победило "Металлист", а "Шахтер" – "Колос". Расписание и результаты всех матчей 23-го тура
В пятницу, 28 апреля, тремя матчами стартовал 23-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
23-й тур
28 апреля
"Верес" - "Львов" 3:2
Голы: Кучеров, 13, Близниченко, 18, Шестаков, 49 – Свржняк, 4, 45+1
"Металлист" – "Динамо" 1:3
Голы: Прядун, 81 - Сирота, 70, Ванат, 75, Овчаренко, 45+1
"Колос" - "Шахтер" 1:3
Голы: Ореховский, 13 – Бондаренко, 47 (пен.), Траоре, 52, Келси, 80
29 апреля
13:00 "Заря" - "Черноморец". Трансляция - УНИАН
13:00 "Минай" – "Металлист 1925". Трансляция – Setanta Sports
14:00 "Ингулец" - "Днепр-1". Трансляция – Setanta Sports
15:00 "Кривбасс" – "Александрия". Трансляция – Setanta Sports
15:00 "Рух" - "Ворскла". Трансляция - УНИАН
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