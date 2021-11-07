УПЛ: "Десна" победила "Львов" в заключительном матче 14-го тура
В матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу "Десна" обыграла на выезде "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На "Арене Львов" черниговцы вышли вперед после перерыва, когда забил Владислав Калитвинцев. На 82-й минуте преимущество "Десны" увеличил Тарас Завийский.
"Десна" победила "Львов" 2:0, набрала 21 очко и поднялась на седьмое место. "Львов" имеет 10 пунктов и идет 13-м.
Чемпионат Украины
14-й тур
7 ноября
"Львов" - "Десна" 0:2
Голы : Калитвинцев, 52, Завойский, 82
Напомним, 5 ноября в стартовом матче 14-го тура "Александрия" победила "Металлист 1925" .
- 6 ноября "Мариуполь" переиграл в гостях "Минай" .
- Также в субботу "Ворскла" в Киеве в меньшинстве обыграла "Динамо" .
- В самом результативном матче тура "Черноморец" во Львове обыграл "Рух" со счетом 4:3.
- В воскресенье "Днепр-1" победил в гостях "Ингулец" благодаря голу Артема Довбыка.
- Кроме этого, 7 ноября "Шахтер" победил "Колос" и вышел на первое место в турнирной таблице.
- В Запорожье "Заря" на своем поле победила "Верес" и вышла на третье место .
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