УПЛ: "Десна" победила "Львов" в заключительном матче 14-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На "Арене Львов" черниговцы вышли вперед после перерыва, когда забил Владислав Калитвинцев. На 82-й минуте преимущество "Десны" увеличил Тарас Завийский.

"Десна" победила "Львов" 2:0, набрала 21 очко и поднялась на седьмое место. "Львов" имеет 10 пунктов и идет 13-м.

Чемпионат Украины

14-й тур

7 ноября

"Львов" - "Десна" 0:2

Голы : Калитвинцев, 52, Завойский, 82

Напомним, 5 ноября в стартовом матче 14-го тура "Александрия" победила "Металлист 1925" .

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