УПЛ: "Десна" и "Мариуполь" устроили "перестрелку" с 6 голами

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Десна" неудачно начала матч и уже в начале второго тайма уступала 0:2 – дубль сделал Алексей Кащук.

На 51-й минуте Леван Арвеладзе сократил отставание черниговцев, а еще через 6 минут Владлен Юрченко сравнял счет.

"Десна" на 75-й минуте упустила шанс сравнять счет - Филипп Будковский не реализовал пенальти. Команда из Чернигова достигла своего на 80-й минуте, когда ее вперед вывел Викентий Волошин.

Однако победу "Десна" не удержала. В компенсированное арбитром время от поражения "Мариуполь" спас Кащук, оформивший хет-трик.



"Десна" имеет 25 очков и идет седьмой. "Мариуполь" с 8 пунктами – 16-й.

Чемпионат Украины

17-й тур

5 декабря

"Десна" – "Мариуполь" 3:3

Голы : Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 - Кащук, 29, 48, 90+1

На 75-й минуте Будковский не реализовал пенальти

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