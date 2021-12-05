УПЛ: "Десна" и "Мариуполь" устроили "перестрелку" с 6 голами
В 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" в Чернигове не смогла обыграть "Мариуполь"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Десна" неудачно начала матч и уже в начале второго тайма уступала 0:2 – дубль сделал Алексей Кащук.
На 51-й минуте Леван Арвеладзе сократил отставание черниговцев, а еще через 6 минут Владлен Юрченко сравнял счет.
"Десна" на 75-й минуте упустила шанс сравнять счет - Филипп Будковский не реализовал пенальти. Команда из Чернигова достигла своего на 80-й минуте, когда ее вперед вывел Викентий Волошин.
Однако победу "Десна" не удержала. В компенсированное арбитром время от поражения "Мариуполь" спас Кащук, оформивший хет-трик.
"Десна" имеет 25 очков и идет седьмой. "Мариуполь" с 8 пунктами – 16-й.
Чемпионат Украины
17-й тур
5 декабря
"Десна" – "Мариуполь" 3:3
Голы : Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 - Кащук, 29, 48, 90+1
На 75-й минуте Будковский не реализовал пенальти
- Напомним, 3 декабря в стартовом матче 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Львов" со счетом 6:1.
- 4 декабря "Динамо" победило в Луцке "Верес" .
- Также в субботу "Ворскла" в меньшинстве сыграла вничью с "Рухом" во Львове.
- 5 декабря "Заря" одолела дома "Ингулец" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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