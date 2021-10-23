УПЛ: "Черноморец" отобрал очки у "Львова", результаты других матчей 12-го тура
В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Черноморец" сыграл в Одессе вничью со "Львовом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Одессе "Черноморец" на 71-й минуте вперед вывел Николай Михайличенко. "Львов" отыгрался через 6 минут усилиями Эрнеста.
Игра завершилась вничью 1:1. Оба клуба имеют по 7 очков. "Львов" занимает 13-ю позицию, "Черноморец" - 14-ю.
Чемпионат Украины
12-й тур
23 октября
"Черноморец" - "Львов" 1:1
Голы Михайличенко, 71 - Эрнест, 77
"Ворскла" - "Шахтер" 0:2
Голы: Тете, 65
Удаление: Тиль, 29
"Верес" - "Мариуполь" 2:0
Голы: Шестаков, 64, 80
22 октября
"Металлист 1925" - "Ингулец" 4:0
Голы: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крысько, 83
"Десна" - "Александрия" 1:1
Голы: Безбородко, 35, Третьяков, 28
- Напомним, в другом субботнем матче "Верес" обыграл на своем поле "Мариуполь".
- Также в 12-м туре чемпионата Украины "Шахтер" в Полтаве переиграл "Ворсклу" , которая с 29-й минуты играла в меньшинстве.
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