УПЛ: "Черноморец" отобрал очки у "Львова", результаты других матчей 12-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Одессе "Черноморец" на 71-й минуте вперед вывел Николай Михайличенко. "Львов" отыгрался через 6 минут усилиями Эрнеста.

Игра завершилась вничью 1:1. Оба клуба имеют по 7 очков. "Львов" занимает 13-ю позицию, "Черноморец" - 14-ю.

Чемпионат Украины

12-й тур

23 октября

"Черноморец" - "Львов" 1:1

Голы Михайличенко, 71 - Эрнест, 77

"Ворскла" - "Шахтер" 0:2

Голы: Тете, 65

Удаление: Тиль, 29

"Верес" - "Мариуполь" 2:0

Голы: Шестаков, 64, 80

22 октября

"Металлист 1925" - "Ингулец" 4:0

Голы: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крысько, 83

"Десна" - "Александрия" 1:1

Голы: Безбородко, 35, Третьяков, 28

Напомним, в другом субботнем матче "Верес" обыграл на своем поле "Мариуполь".

Также в 12-м туре чемпионата Украины "Шахтер" в Полтаве переиграл "Ворсклу" , которая с 29-й минуты играла в меньшинстве.

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