Упавшая в Польше ракета, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО для сбития российской, - AP

Об этом сообщает AP со ссылкой на слова трех официальных лиц США.

Они отмечают, что об этом свидетельствуют предварительные оценки. По их словам, украинские силы ПВО выпустили свою ракету в ответ на массированный ракетный обстрел энергетической инфраструктуры со стороны России.

Высокопоставленные должностные лица говорили на правах анонимности. Пока они не имеют полномочий обсуждать этот вопрос публично.

Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

А президент Польши Анджей Дуда обсудил удар РФ с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Впоследствии МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ, после чего вызвал российского посла.

В свою очередь Анджей Дуда подтвердил, что ракета, которая упала на польскую территорию – российского производства, однако пока нет точной информации о том, кто ее запустил.

15 ноября президент США Джо Байден заявил, что "маловероятно", что упавшая в Польше ракета была выпущена Россией.