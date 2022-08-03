Об этом информирует на странице в фейсбуке начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов .

"Сегодня, около девяти утра, в одном из районов Харьковской области, местные жители услышали взрывы и сообщили об этом в полицию", - говорится в сообщении.

Эти звуки оказались работой нашей противовоздушной обороны.

"На месте происшествия полицейские обнаружили обломки, похожие на фрагменты ракеты комплекса С300. Фрагменты ракеты изъяли, как вещественные доказательства", - добавил Болвинов.

Обломки упали в поле подсолнечника и незначительно повредили урожай.

В ночь со 2 на 3 августа российский агрессор обстрелял Харьков и повредил инфраструктуру в Новобаварском районе.

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