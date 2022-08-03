Упала в поле подсолнечника: в Харьковской области ПВО сбила российскую ракету
3 августа, около девяти часов утра, российские оккупанты выпустили ракету по Харьковщине. Украинской ПВО удалось сбить вражеский снаряд
Об этом информирует на странице в фейсбуке начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов .
"Сегодня, около девяти утра, в одном из районов Харьковской области, местные жители услышали взрывы и сообщили об этом в полицию", - говорится в сообщении.
Эти звуки оказались работой нашей противовоздушной обороны.
"На месте происшествия полицейские обнаружили обломки, похожие на фрагменты ракеты комплекса С300. Фрагменты ракеты изъяли, как вещественные доказательства", - добавил Болвинов.
Обломки упали в поле подсолнечника и незначительно повредили урожай.
- В ночь со 2 на 3 августа российский агрессор обстрелял Харьков и повредил инфраструктуру в Новобаварском районе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.8
Покупка 38.8Продажа 39.76
-
EUR
Покупка 39.09Продажа 40.37
- Актуальное
- Важное