Упала металлическая конструкция: на стройплощадке в Харькове погиб рабочий
Рабочий погиб в Харькове на стройплощадке на ул. Василия Стуса
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"31 августа в 15:15 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение о происшествии на строительной площадке по улице Василия Стуса. Предварительно установлено, что на 44-летнего мужчину - рабочего указанного строительства - упала металлическая конструкция", - говорится в сообщении .
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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