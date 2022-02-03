Упал в шахту лифта: на Днепропетровщине погиб пациент больницы
3 февраля в городской больнице Каменского находившийся на стационарном лечении мужчина упал в шахту лифта
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Facebook.
Отмечено, что пациент упал с высоты четвертого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Как известно, мужчине было 86 лет.
Как он упал в шахту лифта и кто виноват в инциденте - не сообщается.
Все обстоятельства выясняют правоохранители. Полиция проводит досудебное расследование.
"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.41
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.25
- Актуальное
- Важное