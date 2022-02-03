Упал в шахту лифта: на Днепропетровщине погиб пациент больницы

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Facebook.



Отмечено, что пациент упал с высоты четвертого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.



Как известно, мужчине было 86 лет.



Как он упал в шахту лифта и кто виноват в инциденте - не сообщается.



Все обстоятельства выясняют правоохранители. Полиция проводит досудебное расследование.



"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

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