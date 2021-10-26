Упал с высоты: в Польше нашли мертвым 22-летнего украинца

Об этом сообщает Lublin112.pl .



Тело нашли у входа в общежитие на ул. Надбыстрицкой. Предварительная экспертиза не выявила признаков того, что смерти мужчины способствовали посторонние лица.



По имеющимся данным, мужчина погиб от падения с высоты.



Напомним, ранее в Польше гражданку Украины нашли мертвой в хостеле.



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