"Упаковка малыша": жители Крыма могут получить выплаты в приложении "Дия" без справки из роддома

Об этом сообщает Крым SOS .



"Есть хорошие новости для родителей новорожденного малыша. Теперь официально с 1 января получить денежную помощь за "Упаковку малыша" можно без справки из роддома", - отметили в общественной организации.



По словам юриста КрымSOS Анастасии Калининой, родителям для получения денег вместо "упаковка малыша" не нужно будет предоставлять справку, что они не получали такой помощи.



В общественной организации сообщили, что для оформления выплат нужно открыть специальный счет в отделении ПриватБанка, куда будут зачислены средства, заполнить онлайн-заявление есть Малыш или лично обратиться в отделение по вопросам социальной защиты населения райгосадминистрации, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, центра предоставления административных услуг. Для оформления заявления нужно иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП), которую генерируют в специализированных центрах сертификации, приложениях «Действие» или «Приват24» или в любом поставщике электронных доверительных услуг. Как правило, для авторизации нужно получить SMS на украинский мобильный номер. Напомним, что украинские операторы не работают в оккупированном Крыму. Полученные средства тратить на детские офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Министерства социальной политики.

Напомним, 17 декабря появилась возможность получать денежную компенсацию за "упаковку малыша" в Малыш.

В Украине упростили процедуру получения "Упаковка малыша" и выплаты денежной компенсации.

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