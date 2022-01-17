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"Упаковка малыша": жители Крыма могут получить выплаты в приложении "Дия" без справки из роддома

17 января, 2022 понедельник
14:16
Общество детка

Жителям оккупированного Крыма упростили получение выплат за "упаковку малыша"

Об этом сообщает Крым SOS .

"Есть хорошие новости для родителей новорожденного малыша. Теперь официально с 1 января получить денежную помощь за "Упаковку малыша" можно без справки из роддома", - отметили в общественной организации.

По словам юриста КрымSOS Анастасии Калининой, родителям для получения денег вместо "упаковка малыша" не нужно будет предоставлять справку, что они не получали такой помощи.

В общественной организации сообщили, что для оформления выплат нужно открыть специальный счет в отделении ПриватБанка, куда будут зачислены средства, заполнить онлайн-заявление есть Малыш или лично обратиться в отделение по вопросам социальной защиты населения райгосадминистрации, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, центра предоставления административных услуг. Для оформления заявления нужно иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП), которую генерируют в специализированных центрах сертификации, приложениях «Действие» или «Приват24» или в любом поставщике электронных доверительных услуг. Как правило, для авторизации нужно получить SMS на украинский мобильный номер. Напомним, что украинские операторы не работают в оккупированном Крыму. Полученные средства тратить на детские офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Министерства социальной политики.

  • Напомним, 17 декабря появилась возможность получать денежную компенсацию за "упаковку малыша" в Малыш.
  • В Украине упростили процедуру получения "Упаковка малыша" и выплаты денежной компенсации.

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