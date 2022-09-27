Открытое письмо Роджер Уотерс опубликовал у себя в Facebook.

Музыкант отметил, что написал письмо президенту России в ответ на упреки пользователей соцсетей. Он заявил, что после того, как Российская Федерация вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, "пытался использовать свое небольшое влияние", чтобы способствовать прекращению огня и дипломатическому урегулированию, которое, по мнению музыканта, отвечало бы потребностям безопасности как Украины, так и Российской Федерации.

"Если бы вы вышли и сказали: Российская Федерация также не имеет никаких территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска, это бы тоже помогло", - написал Уотерс, считая допустимыми аннексии Крыма и восточных областей Украины.

Он сообщил, что знает людей, которые полагают, что Путин хочет захватить всю Европу, начиная с Польши и других стран Балтии.

"Если вы это сделаете, идите на ***, и мы все перестанем играть в эту отчаянную опасную ядерную игру", - написал музыкант из Pink Floyd и попросил Путина заверить его, что этого не произойдет.

В письме Уотерс в очередной раз обвинил Белый дом в провоцировании войны, добавив, что это не значит, что Путин тоже должен это делать. Музыкант не отказывается от своих убеждений в том, что Россия своей захватнической войной требует от "суверенной соседней Украины" нейтралитета. Он заявил, что Украине нужны гарантии, что Россия больше никогда не вторгнется.

"Ваше вторжение в Украину застало меня врасплох, это была гадкая агрессивная война, спровоцирована она или нет", - написал он.

Уотерс добавил, что был удивлен и тронут ответом Елены Зеленской на его письмо и хотел бы увидеть ответ Путина.

"Я бы очень уважал вас за это и воспринял бы это как шаг в правильном направлении к устойчивому миру", - завершил музыкант открытое письмо.

5 сентября Роджер Уотерс адресовал Елене Зеленской сообщение, в котором призвал к "прекращению бойни" в Украине, в частности раскритиковав предоставление Западом оружия украинской армии. Уотерс призвал остановить "гражданскую войну на Востоке" и признать "автономию" Донецка и Луганска (очевидно, имея в виду незаконные вооруженные группировки "ЛНР" и "ДНР").

В ответ Зеленская написала в твиттере, что Россия вторглась в Украину и теперь разрушает города и убивает мирных жителей. "Роджер Уоттерс, ты должен просить мира у президента другой страны", - отметила она.

На днях в Польше отменили концерты соучредителя Pink Floyd Уотерса из-за позиции относительно войны в Украине.

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