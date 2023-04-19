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Уоллеса обвинили в сокрытии деталей инцидента с самолетом-разведчиком Королевских ВВС

19 апреля, 2023 среда
17:38
Мир

Министра обороны Великобритании Бена Уоллеса обвинили в сокрытии важных деталей инцидента с самолетом-разведчиком Королевских ВВС с участием РФ

Об этом заявил глава комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд, передает The Guardian .

Отмечается, что Эллвуд обвинил министра обороны в сокрытии потенциального "акта войны" со стороны РФ против самолета-разведчика Королевских ВВС во время экстренных дебатов в Палате общин.

Эллвуд поставил под сомнение информацию, предоставленную Уоллесом парламенту, относительно опасного инцидента, который произошел в сентябре прошлого года и был обнаружен на прошлой неделе в результате утечки сотен сверхсекретных документов Пентагона, где отмечается (инцидент - ред.) "чуть не привел к сбитию" британского самолета.

Он спросил, не слишком ли "много информации сейчас считается сверхсекретной", что означает, что общественность иногда не знает об угрозах, стоящих перед Великобританией. Далее парламентарий спросил, "действительно ли российский самолет Су-27 намеренно пытался выпустить ракету по самолету Королевских ВВС Rivet Joint в сентябре прошлого года", как отмечено в секретных документах.

  • 17 апреля реактивные самолеты RAF Typhoon перехватили пару российских истребителей и самолет-разведчик, летевших вблизи воздушного пространства стран НАТО над Балтийским морем.
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