Уоллес: Раскол в армии РФ реальный, а потери ужасные – Россию можно победить
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия "более хрупкая", чем это хотят признать в Москве и ее можно победить
Об этом он сказал, выступая на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне, сообщает The Guardian.
По словам британского министра, войну РФ против Украины "можно выиграть".
"Я думаю, что Россия гораздо хрупче, чем россияне хотят признать... Раскол в иерархии российской армии вполне реален, уровень потерь ужасен", - отметил Воллес.
Он подчеркнул, что российский президент Путин "очень аккуратно" относится к территории стран НАТО.
"Они (россияне, – ред.) очень, очень осторожны и стараются не провоцировать. Можно утверждать, что альянс сам по себе функционирует. Сдерживающий фактор пятой статьи действует", – сказал Воллес.
Он добавил, что война РФ против Украины привела к "оживлению" НАТО после "стагнации".
- Также сегодня, 18 июля, министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Украину боевой лабораторией, экспериментирующей с оружием и технологиями для противодействия российским оккупантам.
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