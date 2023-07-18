Об этом он сказал, выступая на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне, сообщает The Guardian.

По словам британского министра, войну РФ против Украины "можно выиграть".

"Я думаю, что Россия гораздо хрупче, чем россияне хотят признать... Раскол в иерархии российской армии вполне реален, уровень потерь ужасен", - отметил Воллес.

Он подчеркнул, что российский президент Путин "очень аккуратно" относится к территории стран НАТО.

"Они (россияне, – ред.) очень, очень осторожны и стараются не провоцировать. Можно утверждать, что альянс сам по себе функционирует. Сдерживающий фактор пятой статьи действует", – сказал Воллес.

Он добавил, что война РФ против Украины привела к "оживлению" НАТО после "стагнации".