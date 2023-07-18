Об этом пишет Sky News.

По словам Уоллеса, "стремление Украины выжить" заставило власти отменить правила и нормы мирного времени, чтобы испытать новое оружие и модификации, предложенные союзниками. Это нововведение пошло на пользу и союзникам Украины, отметил министр обороны Великобритании.

"Им (украинцам - ред.) пришлось пойти на риск и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают ли они, и они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это показало нам путь", - сказал Уоллес.

"Я сожалею об обстоятельствах, что это произошло, но это показало, как нужно действовать в 21 веке на новом поле битвы", - добавил он.