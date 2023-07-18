Уоллес назвал Украину боевой лабораторией, экспериментирующей с оружием и технологиями для борьбы с РФ
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Украину боевой лабораторией, экспериментирующей с оружием и технологиями для противодействия российским оккупантам
Об этом пишет Sky News.
По словам Уоллеса, "стремление Украины выжить" заставило власти отменить правила и нормы мирного времени, чтобы испытать новое оружие и модификации, предложенные союзниками. Это нововведение пошло на пользу и союзникам Украины, отметил министр обороны Великобритании.
"Им (украинцам - ред.) пришлось пойти на риск и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают ли они, и они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это показало нам путь", - сказал Уоллес.
"Я сожалею об обстоятельствах, что это произошло, но это показало, как нужно действовать в 21 веке на новом поле битвы", - добавил он.
- 15 июля стало известно, что Уоллес, вероятно, уйдет в отставку осенью во время последующих перестановок в британском правительстве.
- По данным СМИ, новым министром обороны Британии может стать глава МИД Клеверли.
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