Унизить Запад и вернуть Украину под контроль РФ, - Кулеба назвал цель Путина

Об этом говорится в его статье для Le Figaro, перевод которой был обнародован на сайте МИД.



"Новый этап давления Владимира Путина направлен не только против Украины, которую он хочет вернуть под контроль, в частности требуя права вето по отношению к нашему евроатлантическому курсу. Президент России стремится, прежде всего, унизить Запад и установить свою сферу влияния в Европе, действуя за спинами европейцев, в том числе французов", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.



Он добавил, что Владимир Путин хорошо спланировал нынешний кризис безопасности, а прошлогоднее стягивание войск, завершение строительства "Северного потока - 2", эскалацию ситуации с газом в Европе сопровождают кибератаки и дезинформация.



"Все это - не обособленные события, а элементы более широкой стратегии России, направленной на снижение роли Европы, подрыв ее безопасности, стабильности и мира", - считает министр.



По словам главы МИД, для противодействия этому запугиванию необходимо сильное лидерство.



"Франция может взять на себя такую роль во время председательства в Совете ЕС", - отметил он.

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