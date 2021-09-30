Унижение, отсутствие дисциплины, пьянство и наркомания: террорист "ЛНР" сбежал от оккупантов и сдался украинским военным

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



"Мы как раз находились на боевом дежурстве и следили с помощью средств наблюдения, чтобы исключить проход вражеских ДРГ. Увидели, что в направлении наших позиций движется какой-то неизвестный. Внимательно следя, мы максимально близко подпустили того, кто шел. Через несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателю - мы быстро обезоружили его", - отмечают армейцы.



Парень официально присоединился к российско-оккупационным войскам еще в 2016 году.



"К боевикам его привел родной отец, который служил в соседнем подразделении. Новобранцам пообещали высокую зарплату, выдали оружие. Там он впервые попробовал наркотики. Парень стал наркозависимым. По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении вполне обычное дело. А дисциплина, как понятие - отсутствует вообще. Не выдержав издевательств и постоянного унижения, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украины территорию. При этом, даже минные поля и возможность быть расстрелянным своими же в спину - не остановили перебежчика. Сейчас с ним работают следователи ", - говорится в сообщении.

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