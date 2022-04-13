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Главная война с Россией Унижение Медведчука - большая пощечина для Путина, - Ягун
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Унижение Медведчука - большая пощечина для Путина, - Ягун

13 апреля, 2022 среда
14:16
война с Россией

Заместитель главы Службы безопасности Украины 2014-2015 гг, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что унижение кума Путина Виктора Медведчука является большой пощечиной для президента России

Генерал-майор запаса СБУ рассказал об этом в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"Можно было бы согласиться, что наиболее опасное место для Виктора Медведчука - это украинская тюрьма. Ведь действительно очень много вопросов, куда же ушли те деньги, которые выделялись на реализацию так называемых политических проектов, организацию 5-й колонны в Украине, всех тех медиаканалов - почему они не дали того результата, которого ожидали?", - отметил Ягун.

По мнению генерал-майор запаса СБУ, к Медведчуку не будет претензий, поскольку он принадлежит к ближайшему кругу путинских муртадов, в отличие от того самого Владислава Суркова, который много лет курировал украинское направление в Кремле, строил сеть предателей и курировал финансовые потоки, в том числе числе и на ОРДЛО, попавший под репрессии.

"Медведчук теперь уже не интересен Путину, как лицо, которое может влиять на украинскую политику, или что-то организовать и возглавить. Виктор Медведчук - приближенное к Путину лицо. Думаю, при Медведчуке россияне сразятся, может не так активно, как бы нам того хотелось, но это один из тех вариантов, которые мы со спокойной душой можем отдать.То унижение, которое Медведчук сейчас чувствует - очень большая пощечина для президента России. Путин себе представляет, как он может выглядеть на месте Медведчука. Надо понимать, что Медведчук - одно из тех лиц, которое с 2012 г. готовили на замену Януковичу. В него влили очень много российских средств", - заметил Виктор Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ считает, что нужно, чтобы Медведчук получил приговор в Украине, и тогда уже можно обменять его.

  • Напомним, 12 апреля появилась информация о том, что Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука.
  • Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука.
  • 13 апреля в МВД Украины выступили с предложением сначала осудить Медведчука, а затем обменять на пленных.
  • Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять задержанного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленников.

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