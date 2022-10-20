Об этом сообщается на странице Ukrainian Film Festival Berlin в Facebook.

Фестиваль пройдет с 26 по 30 октября в Берлине. Как отмечается на сайте кинофестиваля, на церемонии открытия фестиваля покажут украинские немые фильмы 1920-х годов, которые станут основой уникального аудиовизуального перформанса.

В рамках Ukrainian Film Festival Berlin пройдет показ фильма Клондайк" Марины Эр Горбач, который в этом году выдвинули на "Оскар" от Украины. -17.

На кинофестивале покажут фильм Максима Наконечного "Видение бабочки", показывающего историю освобожденной из плена аэроразведчицы Лили, и дебютную ленту Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир" о событиях, разворачивающихся накануне традиционного празднования Маланки.

Одним из ключевых показов станет фильм режиссера Валентина Васяновича "Отблеск". Художественная лента, снятая в 2021 году, рассказывает историю военного хирурга Сергея, попадающего в плен к россиянам на оккупированной украинской территории. Находясь в плену, Сергей становится свидетелем страшных сцен унижения, издевательства и пытки украинцев от рук российских кафиров.

"Фильм "Отражение" Валентина Васяновича прослеживает поступки и эмоции человека, попавшего в плен на оккупированных Россией территориях. Способны ли мы сохранить свои человеческие качества, честь и достоинство в бесчеловечных условиях? Могут ли ужасные, бесчеловечные обстоятельства оправдать плохое поведение?" говорится в заявлении кураторов о фильме.

На кинофестивале покажут также документальные ленты, большинство из которых посвящено теме русско-украинской войны. Среди них, в частности, фильмы "День украинского добровольца" Владимира Тихого, "Дневник невесты Христа" Марты Смеречинской, "Бесконечность за Флорианом" Алексея Радинского.

Ленты "Памфир", "Клондайк", "Видение бабочки" и "Отблеск" стали лидерами по количеству номинаций национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Лента "Клондайк" Марины Эр Горбач получила награду "За совершенство в киноискусстве" от киноассоциации Tallgrass, а команда готовится к Оскаровскому промотуру

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