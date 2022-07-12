Советник мэра Мариуполя опубликовал это видео в своем Telegram.

"Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в городе Мариуполе. Унижение, издевательство и страх оккупантов. К сожалению, лицо заблюрено источником, который передал для обнародования.Без комментариев. Ярость. Просто Ярость", – написал он.

В Мариуполе оккупанты заставляют людей разбирать завалы и убирать улицы за тарелку каши и бутылку воды

После дождя из-за неисправности водооттоков вся канализационная вода с нечистотами оказалась на улицах города.

Сейчас в городе разминируют завалы ценой жизни мирян и воруют зерно у предприятий.

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