Унижение, издевательство и страх: Андрющенко обнародовал видео фильтрации и проверки людей в Мариуполе
Андрющенко обнародовал видео из процесса прохождения фильтрации и проверки людей в Мариуполе
Советник мэра Мариуполя опубликовал это видео в своем Telegram.
"Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в городе Мариуполе. Унижение, издевательство и страх оккупантов. К сожалению, лицо заблюрено источником, который передал для обнародования.Без комментариев. Ярость. Просто Ярость", – написал он.
- В Мариуполе оккупанты заставляют людей разбирать завалы и убирать улицы за тарелку каши и бутылку воды
- После дождя из-за неисправности водооттоков вся канализационная вода с нечистотами оказалась на улицах города.
- Сейчас в городе разминируют завалы ценой жизни мирян и воруют зерно у предприятий.
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