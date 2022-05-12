Университеты Бельгии предлагают языковые курсы для студентов из Украины

Об этом пишет The Brussels Times .



Франкоязычный университет ULB в Брюсселе предлагает украинцам ускоренные курсы французского и английского в рамках кампании "Помогите Украине". Университет в Левене также подготовил ускоренный курс устного перевода для говорящих на украинском или русском.



Также колледжи и университеты в Антверпене подготовили языковые курсы, которые длятся 8 недель, а также предоставляют студентам возможность познакомиться с городом и своими сокурсниками.

14 студентов уже начали обучение в Антверпене и еще больше присоединиться к обучению в ближайшие недели. По данным издания, у участников предварительно проверяется уровень владения английским языком.

Оксфордский университет запускает программу стипендий для бесплатной учебы украинских беженцев.

Британский колледж предоставил бесплатные курсы английского языка для украинских беженцев.

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