Университеты Бельгии предлагают языковые курсы для студентов из Украины
Бельгийские университеты и колледжи запустили курсы на голландском, французском и английском языках для украинских студентов, чтобы подготовить их к продолжению обучения в стране
Об этом пишет The Brussels Times .
Франкоязычный университет ULB в Брюсселе предлагает украинцам ускоренные курсы французского и английского в рамках кампании "Помогите Украине". Университет в Левене также подготовил ускоренный курс устного перевода для говорящих на украинском или русском.
Также колледжи и университеты в Антверпене подготовили языковые курсы, которые длятся 8 недель, а также предоставляют студентам возможность познакомиться с городом и своими сокурсниками.
14 студентов уже начали обучение в Антверпене и еще больше присоединиться к обучению в ближайшие недели. По данным издания, у участников предварительно проверяется уровень владения английским языком.
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