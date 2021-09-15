Университет Поплавского открыл факультет TikTok
Киевский университет культуры открыл факультет TikTok
Об этом заявил президент ЗВО Михаил Поплавский.
"Моя миссия - украинизировать TikTok, вести за собой молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украине есть чем удивлять мир. Мы начинаем учить с нуля и по окончании вы сможете получить диплом", - заявил Поплавский.
Руководитель проекту - начальница культурно-творческого отдела университета Лилия Можаева. Обучение будет бесплатным для всех студентов университета культуры.
На сайте написано, что будущий тик-токер "должен отлично знать тренды соцсетей, быть интересным, создавая оригинальный контент, идти в ногу со временем и даже опережать его".
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