Университет Поплавского открыл факультет TikTok

Об этом заявил президент ЗВО Михаил Поплавский.

"Моя миссия - украинизировать TikTok, вести за собой молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украине есть чем удивлять мир. Мы начинаем учить с нуля и по окончании вы сможете получить диплом", - заявил Поплавский.

Руководитель проекту - начальница культурно-творческого отдела университета Лилия Можаева. Обучение будет бесплатным для всех студентов университета культуры.



На сайте написано, что будущий тик-токер "должен отлично знать тренды соцсетей, быть интересным, создавая оригинальный контент, идти в ногу со временем и даже опережать его".