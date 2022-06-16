Университет Норвегии запустил специальную программу поступления для украинских беженцев

Об этом сообщают на сайте университета.

"Мы положительно ответили на запрос министерства и теперь предоставили ряд возможностей украинским беженцам, желающим учиться в Арктическом университете Норвегии UiT", - говорит директор администрации Йорген Фосланд.

В начале марта Министерство образования и науки обратилось в университеты и колледжи страны с просьбой предложить обучение украинским беженцам. Сообщается, что университет в Тромсе мгновенно ответил на запрос и объявил об увеличении приема на большое количество англоязычных курсов и программ для украинских беженцев.

В рамках этой программы UiT предлагает 21 англоязычную магистерскую программу, 2 англоязычных программы бакалавра, 1-летние курсы норвежского языка и почти 100 индивидуальных курсов на уровнях бакалавра и магистра. Все обучение начинается в августе 2022 года. Вступать могут украинские беженцы, проживающие в Норвегии.

Абитуриенты должны связаться с приемной комиссией Арктического университета Норвегии UiT по адресу [email protected], чтобы зарегистрировать свое заявление. Обзор доступных приложений и тем можно найти здесь.

23 мая в Норвегии было зарегистрировано 17 038 беженцев из Украины. Также в стране зафиксировали уменьшение потока вынужденно перемещенных людей из Украины.

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