"Университет Крайова" - "Заря": где и когда смотреть ответный матч украинцев в Лиге конференций
Сегодня, 10 августа, луганская "Заря" сыграет против румынской "Университа Крайова" в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Для "Зари" противостояние с "Университетой Краевой" - стартовое в квалификации Лиги конференций. Первый матч закончился победой украинцев со счётом 1:0.
В предыдущем, 2-м раунде, румыны одолели албанскую "Влазнию" по сумме двух матчей со счетом 4:1.
Если "Заря" пройдет "Университету", то в плей-офф квалификации встретится с победителем пары "Лугано" – "Маккаби Беер-Шева".
Лига конференций
Квалификация. 3-й раунд. Ответный матч
11 августа
"Университет Крайова" (Румыния) - "Заря" (Украина)
Крайова, стадион "Йон Облеменко"
Начало в 20:30
Прямая трансляция на Setanta Sports и 2+2 ( прим . - с задержкой в 15 мин)
- 5 августа в 3-м раунде квалификации Лиги конференций луганская "Заря" победила румынскую "Университету Крайову".
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