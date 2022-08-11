Об этом сообщает Еспресо.TV.

Для "Зари" противостояние с "Университетой Краевой" - стартовое в квалификации Лиги конференций. Первый матч закончился победой украинцев со счётом 1:0.

В предыдущем, 2-м раунде, румыны одолели албанскую "Влазнию" по сумме двух матчей со счетом 4:1.

Если "Заря" пройдет "Университету", то в плей-офф квалификации встретится с победителем пары "Лугано" – "Маккаби Беер-Шева".

Лига конференций

Квалификация. 3-й раунд. Ответный матч

11 августа

"Университет Крайова" (Румыния) - "Заря" (Украина)

Крайова, стадион "Йон Облеменко"

Начало в 20:30

Прямая трансляция на Setanta Sports и 2+2 ( прим . - с задержкой в 15 мин)

5 августа в 3-м раунде квалификации Лиги конференций луганская "Заря" победила румынскую "Университету Крайову".

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