Университет им. Карпенко-Карого заявил, что официальных жалоб на домогательства к студенткам со стороны преподавателя Талашко к ним не поступало
В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого заявили, что жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей к ним не поступали
Об этом говорится в сообщении на сайте вуза.
"В университет стали поступать обращения о распространенной негативной информации, в которой упоминаются преподаватели университета. В то же время официальных обращений, запросов, жалоб, сообщений не поступало", - заявили в пресс-службе.
В университете добавили, что руководствуются действующими законами Украины.
"Придерживаясь принципа объективности и учитывая отсутствие фактов, университет не имеет объективной возможности предоставить официальный комментарий по поводу распространенной информации", - подытожили в пресс-службе.
- Народного артиста Украины, преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.68
Покупка 26.68Продажа 26.92
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное