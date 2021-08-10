Университет им. Карпенко-Карого заявил, что официальных жалоб на домогательства к студенткам со стороны преподавателя Талашко к ним не поступало

Об этом говорится в сообщении на сайте вуза.

"В университет стали поступать обращения о распространенной негативной информации, в которой упоминаются преподаватели университета. В то же время официальных обращений, запросов, жалоб, сообщений не поступало", - заявили в пресс-службе.

В университете добавили, что руководствуются действующими законами Украины.



"Придерживаясь принципа объективности и учитывая отсутствие фактов, университет не имеет объективной возможности предоставить официальный комментарий по поводу распространенной информации", - подытожили в пресс-службе.

Народного артиста Украины, преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.