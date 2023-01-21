Универсиада-2023: сноубордист Харук принес Украине первую золотую медаль
Украинский сноубордист Михаил Харук завоевал золото на Универсиаде-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финальных соревнованиях в параллельном гигантском слаломе сноубордист Михаил Харук показал результат 29,89 и опередил австрийца Маттауса Пинка, занявшего второе место.
Кореец Сын Йон Хон, которого в полуфинале одолел Харук, получил бронзовую медаль.
Универсиада-2023 проходит с 12 по 22 января. Триумф Харука – первая золотая медаль Украины на соревнованиях.
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