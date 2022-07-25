Универсальный рецепт домашнего майонеза

Пожелания перед приготовлением:

лучший домашний майонез имеет легкую консистенцию. Поэтому его следует готовить на цельных яйцах. Такой майонез будет более воздушным и белым

если вы не хотите ощущать привкус привычной горчинки, – исключите из ингредиентов горчицу

еще один важный нюанс приготовления домашнего майонеза – купите домашние яйца!

Итак, что нам потребуется на одну порцию (300 мл) домашнего майонеза:

одно яйцо

250 мл постного масла

две столовые ложки лимонного сока

щепотка соли

половина чайной ложки сахара

Приготовление

Перемещаем в блендер яйцо, соль, уксус, сахар. Взбиваем смесь до однородной белой массы. Наша масса должна несколько увеличиться в объеме и стать воздушной.

Тоненькой струйкой подливаем в смесь постное масло. Масса начинает загустевать.

Перекладываем домашний майонез в простерилизованную банку. Закрываем крышкой готовую смесь

Храним домашний майонез в холодильнике не дольше одной недели