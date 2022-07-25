Универсальный рецепт домашнего майонеза
Если вы хотите, чтобы домашний майонез был более густым, добавьте постного масла немного больше, чем указано в рецепте
Пожелания перед приготовлением:
- лучший домашний майонез имеет легкую консистенцию. Поэтому его следует готовить на цельных яйцах. Такой майонез будет более воздушным и белым
- если вы не хотите ощущать привкус привычной горчинки, – исключите из ингредиентов горчицу
- еще один важный нюанс приготовления домашнего майонеза – купите домашние яйца!
Итак, что нам потребуется на одну порцию (300 мл) домашнего майонеза:
- одно яйцо
- 250 мл постного масла
- две столовые ложки лимонного сока
- щепотка соли
- половина чайной ложки сахара
Приготовление
Перемещаем в блендер яйцо, соль, уксус, сахар. Взбиваем смесь до однородной белой массы. Наша масса должна несколько увеличиться в объеме и стать воздушной.
Тоненькой струйкой подливаем в смесь постное масло. Масса начинает загустевать.
Перекладываем домашний майонез в простерилизованную банку. Закрываем крышкой готовую смесь
Храним домашний майонез в холодильнике не дольше одной недели
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