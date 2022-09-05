Universal Music Group первой в мире получила "Награду мира от Украины"
Так отметили мирового лидера в сфере музыкальной индустрии за поддержку гуманитарных усилий в регионе и историческую роль музыки в содействии миру
Об этом сообщает Офис президента Украины.
В сообщении говорится, что награду главе и генеральному директору UMG в Центральной Европе, главе немецкой звукозаписывающей компании Deutsche Grammophon Франку Бригманну вручила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Вручение прошло во время специальной церемонии в штаб-квартире Universal Music Belgium в Брюсселе.
"Украина благодарна Universal Music за постоянную поддержку. Компания одной из первых поддержала нашу страну и присоединилась к санкциям против России. С начала полномасштабного вторжения РФ Universal Music доказали, что они настоящие друзья Украины, а сфера культуры не должна оставаться в стороне от этой войны", – отметила Ольга Стефанишина.
UMG стала первой музыкальной компанией в мире, получившей такую награду.
Принимая награду, Франк Бригманн подчеркнул: "В истории музыка служила маяком вдохновения, надежды и исцеления и помогала принести мир тем, кто пострадал от насилия. Российское военное вторжение в Украину затрагивает миллионы людей, имеющих неотложные гуманитарные потребности - от еды и воды до жилья и одежды. Universal Music, наши работники и артисты гордятся тем, что поддерживают группы, которые на местах оказывают жизненно необходимую гуманитарную помощь наиболее уязвимым".
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