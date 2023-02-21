United24 выпустили спецпартию соли из Соледара к годовщине полномасштабного вторжения
Фандрайзинговая платформа United24 и "Артемсоль" к годовщине полномасштабного вторжения выпустили специальную партию соли, деньги из которой пойдут на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР
Об этом информирует платформа United24 .
Специальная партия соли называется "Мощь. Украинская каменная".
"В апреле 2022 года из-за российских обстрелов в шахтах Соледара впервые со времен Второй мировой войны перестали добывать соль. Цеха огромного предприятия "Артемсоль" сгорели, оборудование было уничтожено, здания разрушены, а более 2500 человек, чья жизнь была неразрывно связана с городом в Донецкой области, покинули свой дом", - говорится в сообщении.
Впрочем, сейчас удалось найти 20 тонн соли, которую добывали в шахтах Соледара. Ее разделили на 100 тыс. пачек. Их будут продавать в магазинах "Сільпо" и онлайн-магазине Rozetka.
Купить пачку соли "Мощь. Украинская каменная" можно за 500 грн. 465 грн по продаже каждой пачки направят на формирование флотилии дронов-камикадзе для Главного управления разведки.
Иллюстрации к упаковке специальной партии соли создал украинский дизайнер Артем Гусев.
"Его вариант, в котором слово "Соль" заменено на "Мощь", а каменный цветок — на трезубец, стал вирусным: иллюстрацию устанавливали на аватары в социальных сетях и публиковали в медиа. Мы воплотили идею Артема в жизнь", - отметили в сообщении.
- 12 января в Украину прибыл CEO Uber Дара Хосровшахи, передавший на покупку реанимобилей $3 млн, собранные в рамках акции компании в UNITED24 и из собственных средств.
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