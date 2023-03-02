Уникальный трансфер: украинский самолет "Руслан" перевез 67-тонную турбину из США в Австралию
Авиакомпания "Авиалинии Антонова" перевезла крупногабаритную солнечную турбину из США в Австралию - "Руслан" был единственным самолетом, который мог совершить этот трансфер
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Общий вес груза составил 67 тонн, включая дополнительное оборудование и солнечную турбину весом 35,5 тонн, длиной 11,33 м и высотой 3,63 м. Размеры груза определили тип самолета Ан-124-100 как единственный вариант для транспортировки установки", – говорится в сообщении.
После успешного доставки в аэропорт Авалон австралийская компания Air Charter Service перевезла груз в Винчелси, Виктория.
Там солнечная турбина и дополнительное оборудование будет использоваться на газокомпрессорной установке.
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