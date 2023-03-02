Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Общий вес груза составил 67 тонн, включая дополнительное оборудование и солнечную турбину весом 35,5 тонн, длиной 11,33 м и высотой 3,63 м. Размеры груза определили тип самолета Ан-124-100 как единственный вариант для транспортировки установки", – говорится в сообщении.

После успешного доставки в аэропорт Авалон австралийская компания Air Charter Service перевезла груз в Винчелси, Виктория.

Там солнечная турбина и дополнительное оборудование будет использоваться на газокомпрессорной установке.