Уникальное зрелище парада планет можно будет увидеть невооруженным глазом в утреннем небе

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Раньше можно было увидеть две или три планеты около друг друга. Впрочем, увидеть их вместе станет возможным впервые с декабря 2004 года.

Меркурий будет самым слабым, наиболее заметными будут планеты Венера и Юпитер.

Как отмечают специалисты, наблюдать парад планет можно весь июнь – незадолго до восхода Солнца. Хотя 4 июня расстояние между Меркурием и Сатурном будет самым коротким.