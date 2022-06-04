Уникальное зрелище парада планет можно будет увидеть невооруженным глазом в утреннем небе
Впервые за 18 лет жители Земли смогут наблюдать в ночном небе уникальное событие – парад планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, которые выстроятся особым образом.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Раньше можно было увидеть две или три планеты около друг друга. Впрочем, увидеть их вместе станет возможным впервые с декабря 2004 года.
Меркурий будет самым слабым, наиболее заметными будут планеты Венера и Юпитер.
Как отмечают специалисты, наблюдать парад планет можно весь июнь – незадолго до восхода Солнца. Хотя 4 июня расстояние между Меркурием и Сатурном будет самым коротким.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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