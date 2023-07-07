Об этом информирует гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Мы продолжаем работать над другими укрытиями вместе с партнерами. А сегодня объявляем новый аукцион – всего 1000 рамок Бенкси со штемпелем 1 дня", – заявил генеральный директор.

Отмечается, что эти рамки уникальны и существуют в единственном экземпляре.

Рамка с почтовой картой и маркой "ПТН ПНХ!" с отпечатком штемпеля "Первый день. Киев. 24.02.2023" стоит 1600 гривен. Из них тысяча уходит на обустройство школьных укрытий. В общей сложности для хранилищ должны выделить 1 миллион гривен.

Приобрести благотворительный набор.

Смелянский сообщает, что Укрпочта вместе с KSE Foundation в рамках программы "ЗАЩИТА: безопасное образование" уже обустроила школьное укрытие для Ковшоватского лицея в Киевской области. Благодаря донатам при выпуске марки Бэнкси. Более 300 учеников теперь могут начать новый учебный год в безопасном, комфортном и современном хранилище.

Фото: Игорь Смелянский

"Давайте вместе сохраним жизнь детей и поможем восстановить очную учебу, потому что она качественная!" – добавил Смелянский.