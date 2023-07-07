Уникальная тысяча рамок Бенкси со штемпелем: Укрпочта объявила аукцион
В пятницу, 7 июля, Укрпочта запустила благотворительный аукцион по продаже рамки с карточкой и маркой "ПТН ПНХ!" с отпечатком штемпеля, 1 млн грн выделят для школьных укрытий
Об этом информирует гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
"Мы продолжаем работать над другими укрытиями вместе с партнерами. А сегодня объявляем новый аукцион – всего 1000 рамок Бенкси со штемпелем 1 дня", – заявил генеральный директор.
Отмечается, что эти рамки уникальны и существуют в единственном экземпляре.
Рамка с почтовой картой и маркой "ПТН ПНХ!" с отпечатком штемпеля "Первый день. Киев. 24.02.2023" стоит 1600 гривен. Из них тысяча уходит на обустройство школьных укрытий. В общей сложности для хранилищ должны выделить 1 миллион гривен.
Приобрести благотворительный набор.
Смелянский сообщает, что Укрпочта вместе с KSE Foundation в рамках программы "ЗАЩИТА: безопасное образование" уже обустроила школьное укрытие для Ковшоватского лицея в Киевской области. Благодаря донатам при выпуске марки Бэнкси. Более 300 учеников теперь могут начать новый учебный год в безопасном, комфортном и современном хранилище.
Фото: Игорь Смелянский
"Давайте вместе сохраним жизнь детей и поможем восстановить очную учебу, потому что она качественная!" – добавил Смелянский.
- 30 июня Укрпочта запустила официальную продажу на марку и мерч, посвященную освобождению украинской разведки от российских оккупантов острова Змеиный.
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