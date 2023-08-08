"Уникальная работа": командир роты БПЛА рассказал, как его подразделение уничтожает вражеские танки на Купянском направлении
Командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко отметил, что на восточном фронте подразделения ВСУ слаженно уничтожают врага
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Купянском и Бахмутском направлениях подразделение продолжает выполнять задачи, где эффективно внедряет реализацию уничтожения врага с помощью средств БПЛА. На Купянском направлении противник продолжает совершать ударно-штурмовые действия, намереваясь прорвать линию обороны, но успеха не имеет. За последние трое суток удалось уничтожить 5 вражеских танков на Купянском направлении, которые производили прикрытие пехоты, а также поражение наших позиций. Это была уникальная работа взаимодействия артиллерии, средств ударных БПЛА и нашей пехоты, которая делает невероятные вещи", - подчеркнул Федоренко.
По словам командира роты ударных БПЛА, на коротком отрезке фронта противник может за день потерять до 3-х взводов, и для них это считается нормой.
"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают совершать ударно-штурмовые действия и продвигаться вперед. Каждый метр земли удается сложно, потому что противник сконцентрировал большое количество сил и средств, чтобы не допустить успеха Сил обороны, но ВСУ имеют успехи и двигаются вперед. Мобилизированы и" Шторм Z" - это дополнительный материал для россиян. Там, где они не могут продавить нашу оборону техникой, артиллерией, они пытаются продавить многочисленным личным составом. На коротком отрезке противник может за день потерять 2-3 взвода, и для них это норма. Раненых представителей "Шторм Z" с поля боя никто не уносит", - подчеркнул Федоренко.
- В течение суток, 7 августа, российская армия потеряла 560 военных, вертолет и 10 танков. Также ВСУ за прошедшие сутки отразили атаки россиян на Купянском и Авдеевском направлениях.
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