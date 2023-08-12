Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Уникальная находка: в Германии представили 1800-летнюю монету времен Римской империи

Уникальная находка: в Германии представили 1800-летнюю монету времен Римской империи

12 августа, 2023 суббота
00:56
Мир

В пятницу, 11 августа, в Бремене была представлена археологическая находка – денарий времен римского императора Марка Аврелия, которой около 1800 лет

Об этом, как сообщает DW.

"Для Бремена эта находка имеет особую ценность", – заявила глава бременского археологического ведомства Ута Галле.

Кроме исторической ценности, она уникальна тем, что была обнаружена за пределами находившихся под властью Римской империи территорий.

Мальчик нашел монету летом 2022 года в Бремене-Арштайне, когда играл на детской площадке со своими одноклассниками в группе продленного дня. Возраст археологической находки может достигать 1800 лет.

Находка, о которой идет речь, – римская серебряная монета времен Марка Аврелия, правившего с 161 по 180 год.

Школьник Бьярне отнес сначала монету домой, а затем через некоторое время обратился к городским экспертам по археологии.

  • Напомним, в июле израильские археологи обнаружили старинную римскую мозаику в области Нижней Галилеи, которой может быть 1600 лет.
  • А у берегов Италии спецподразделение полиции обнаружило фрагменты древнеримского торгового судна, которому более 2 тыс. лет, с амфорами на борту.

Культура
Германия
Читайте также:
Путін
9 августа, 2023 среда
Путин предложил не сообщать Совету Европы о введении военного положения в России
Олексій Резніков
10 августа, 2023 четверг
Расследование ZN.UA: Минобороны вместо зимней одежды купило у Турции летнюю, которая между таможнями подорожала втрое
ЗСУ
11 августа, 2023 пятница
Силы обороны форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись на окраине Урожайного, - ISW
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
12 августа
01:24
"Не будем стесняться": у Байдена готовы просить у конгресса больше средств для Украины в случае необходимости
01:05
В Кракове обнаружили наклейки с приглашением присоединяться к ПВК Вагнера
00:47
Эксклюзив
Ошибка Запада – ставить условия цивилизационного конфликта в зависимость от предвыборных кампаний, - Чалый
00:28
Украина провела переговоры по гарантиям безопасности с Грецией
00:16
Российское минцифры запретило чиновникам использовать iPhone в служебных целях
00:02
Холанд оформил дубль и принес "Ман Сити" победу в первом матче нового сезона АПЛ
2023, пятница
11 августа
23:52
Аналитика
Сергей Згурец
Неоднозначное решение Зеленского относительно военных, продвижение в Запорожской области: военные итоги недели
23:41
Девять из 10 кадровых военных РФ воюют в Украине по принуждению, – воин ССО Браво
23:29
Киберполиция разоблачила злоумышленника, создавшего клон телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
23:28
Эксклюзив
Охота "кинжалами" на украинских пилотов - это слишком, у РФ скорее есть другая цель, - военный эксперт Самусь
22:55
В Грузии оштрафовали украинку, задержанную во время протеста против лайнера с россиянами
22:36
В Индии компании дают работникам выходной, чтобы посмотреть новый фильм
22:20
Армия РФ артиллерией ударила по Елизаветовке в Донецкой области: есть погибшая и раненая
22:13
МАГАТЭ объявила победителей конкурса комиксов "Семена в Космосе"
22:11
В РФ арестовали техдиректора компании, на складе которой произошел взрыв 9 августа
22:10
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 августа
21:40
Тренер "Марселя" открыто заявил, что не рассчитывает на Малиновского
21:38
Нардеп: Руководство Бюро экономической безопасности уволено
21:25
Ущерб на 35 млн грн: директора швейной фабрики подозревают в поставке некачественной формы для ВСУ. В Минобороны отреагировали
21:11
Эксклюзив
Украинские артиллеристы впервые не жалуются на нехватку боеприпасов, - военнослужащий ВСУ Фирсов
20:57
Эксклюзив
Константин Жеваго
Когда правоохранители порочат мою репутацию, они делают плохо Украине, - Жеваго
20:56
Обновлено
Из Купянского района Харьковщины планируется эвакуировать около 12 тыс. жителей
20:49
Украина начала переговоры с Великобританией по гарантиям безопасности
20:45
Правительство разрешило выезжать за границу военнообязанным, родные которых погибли или пропали без вести во время АТО
20:27
Кабмин выделил 200 млн грн для украинской разведки: на что пойдут деньги
20:17
Эксклюзив
"Обычный популизм и некомпетентность": Жеваго заявил, что не находится под санкциями в Украине
20:16
Кулеба призвал партнеров как можно скорее передать Украине Taurus и ATACMS
20:09
Неймар
Неймар договорился о трансфере в "Барселону", - СМИ
20:08
В Сирии боевики ИГИЛ напали на автобус с солдатами: по меньшей мере 20 погибших
20:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Когда Лобода перестанет лезть в душу украинцам?
19:47
Россияне ударили по Никополю из артиллерии: ранена женщина
19:46
На Купянском направлении армия РФ не имела успехов в наступлении в районе Синьковки и Ивановки, - Генштаб
19:28
Обещал помощь в оформлении липовой инвалидности: в Киеве на взятке $5 тыс. разоблачили военного
19:27
Саммит Украина – Африка, "зерновое соглашение" и Формула мира: Зеленский провел разговор с президентом Замбии
19:11
Эксклюзив
Россия использует похищенных украинских детей как заложников, - правозащитник Павличенко
19:02
Михаил Фридман
США ввели санкции против соучредителей "Альфа-Групп" Фридмана и Авена
19:00
Обзор
Победные новости 534-го дня войны: В ГУР намекнули на еще больше атак на Москву, а ВСУ на Таврическом фронте успешно продвигаются вперед
18:58
Украинские спасатели отправились в Словению, которая страдает от наводнения
18:26
Два украинских актера переехали в российский Саранск и основали там киношколу
18:26
Обзор
Найти … "золото Песиголовца": что посмотреть в выходные
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV