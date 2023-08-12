Уникальная находка: в Германии представили 1800-летнюю монету времен Римской империи
В пятницу, 11 августа, в Бремене была представлена археологическая находка – денарий времен римского императора Марка Аврелия, которой около 1800 лет
Об этом, как сообщает DW.
"Для Бремена эта находка имеет особую ценность", – заявила глава бременского археологического ведомства Ута Галле.
Кроме исторической ценности, она уникальна тем, что была обнаружена за пределами находившихся под властью Римской империи территорий.
Мальчик нашел монету летом 2022 года в Бремене-Арштайне, когда играл на детской площадке со своими одноклассниками в группе продленного дня. Возраст археологической находки может достигать 1800 лет.
Находка, о которой идет речь, – римская серебряная монета времен Марка Аврелия, правившего с 161 по 180 год.
Школьник Бьярне отнес сначала монету домой, а затем через некоторое время обратился к городским экспертам по археологии.
- Напомним, в июле израильские археологи обнаружили старинную римскую мозаику в области Нижней Галилеи, которой может быть 1600 лет.
- А у берегов Италии спецподразделение полиции обнаружило фрагменты древнеримского торгового судна, которому более 2 тыс. лет, с амфорами на борту.
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