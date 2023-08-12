Об этом, как сообщает DW.

"Для Бремена эта находка имеет особую ценность", – заявила глава бременского археологического ведомства Ута Галле.

Кроме исторической ценности, она уникальна тем, что была обнаружена за пределами находившихся под властью Римской империи территорий.

Мальчик нашел монету летом 2022 года в Бремене-Арштайне, когда играл на детской площадке со своими одноклассниками в группе продленного дня. Возраст археологической находки может достигать 1800 лет.

Находка, о которой идет речь, – римская серебряная монета времен Марка Аврелия, правившего с 161 по 180 год.

Школьник Бьярне отнес сначала монету домой, а затем через некоторое время обратился к городским экспертам по археологии.