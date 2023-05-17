Уничтожить систему Patriot "кинжалом" невозможно, - Игнат

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, информация о "повреждении" ПВО является ничем иным как очередным вбросом российской пропаганды.

"Вчера мы сказали: без комментариев, потому что мы не комментируем ложь Конашенкова, который уже восемь раз подряд уничтожил всю нашу авиацию. Если бы у нас было столько самолетов, сколько они уничтожили, мы бы уже давно победили", – сказал Игнат.

По словам спикера, беспокоиться о судьбе Patriot украинцам не стоит.

"С технической точки зрения – это комплекс, батарея, дивизион, система. Автоматический режим Patriot позволяет ему сбивать воздушные силы без вмешательства человека, как это было прошлой ночью. Уничтожить систему каким-то там "кинжалом" – невозможно.