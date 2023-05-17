Уничтожить систему Patriot "кинжалом" невозможно, - Игнат
Находящаяся на вооружении Украины система ПВО Patriot является большим комплексом, который может работать в автоматическом и полуавтоматическом режиме. Относительно его судьбы беспокоиться не стоит
Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, информация о "повреждении" ПВО является ничем иным как очередным вбросом российской пропаганды.
"Вчера мы сказали: без комментариев, потому что мы не комментируем ложь Конашенкова, который уже восемь раз подряд уничтожил всю нашу авиацию. Если бы у нас было столько самолетов, сколько они уничтожили, мы бы уже давно победили", – сказал Игнат.
По словам спикера, беспокоиться о судьбе Patriot украинцам не стоит.
"С технической точки зрения – это комплекс, батарея, дивизион, система. Автоматический режим Patriot позволяет ему сбивать воздушные силы без вмешательства человека, как это было прошлой ночью. Уничтожить систему каким-то там "кинжалом" – невозможно.
- Во вторник, 16 мая, Россия заявила, что якобы уничтожила ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot в Киеве. Минобороны Украины прокомментировало заявление врага, однако вечером CNN со ссылкой на источники предполагает, что система могла быть повреждена.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 37.77
-
EUR
Покупка 40.45Продажа 41.32
- Актуальное
- Важное